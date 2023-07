SPERONE. Festa di Sant’Elia, è il giorno di Andrea Sannino, appuntamento ore 22 area mercato

Continuano i festeggiamenti a Sperone per la festa patronale in onore di Sant’Elia Profeta, ieri sera, sabato 22 luglio, si è svolta una serata di musica e balli in piazza Luigi Lauro allietata da Gigio Rosa e Gigi Soriani che hanno fatto ballare e divertire giovani e meno giovani. questa sera il clou dei festeggiamenti civili con il concerto alle 22 in piazza Mercato di Andrea Sannino. Appassionato di musica fin da bambino, inizia a scrivere canzoni all’età di 9 anni, mentre a 15 si avvicina al teatro entrando in una compagnia amatoriale di Ercolano e per 5 anni si esibisce come attore e cantante in alcuni musical. Nel 2006 approda alla televisione, nel programma di Rai 1 Il treno dei desideri: lì Sannino ha l’opportunità di duettare con Lucio Dalla.

Il suo più grande successo in campo musicale arriva però qualche anno più tardi, quando scrive e lancia il brano Abbracciame, trasformatosi in una sorta di inno per la Napoli della contemporaneità: uscito nel 2015 all’interno dell’album Uànema, pubblicato dalla Zeus Record di Napoli, il brano è stato firmato dallo stesso Sannino con il musicista e compositore Mauro Spenillo e prodotto dal chitarrista e compositore Pippo Seno insieme agli stessi Spenillo e Sannino.

“Uànema” è stato il disco napoletano più venduto nel 2015, con la presenza stabile di ‘Abbracciame’ ai vertici delle classifiche-Spotify dedicate alla musica napoletana.

Tra i suoi brani più famosi ‘Na Vita Sana, scritta dall’amico Gigi D’Alessio e inclusa nel suo secondo album, intitolato Andrè e pubblicato sempre dalla Zeus Records. Nel 2020 ha pubblicato il singolo “È Gioia”, dedicato alla figlia Gioia, avuta dalla moglie Marinella Marigliano. Nel 2021 è nato il loro secondogenito Alessandro.

A febbraio del 2021 è uscito il singolo della canzone “Voglia”, scritta e composta da Andrea Sannino con Pippo Seno e Mauro Spenillo.