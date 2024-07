VISCIANO. L’Istituto Comprensivo “Padre Arturo D’Onofrio” Apre le Classi d’Estate

Grazie ai finanziamenti previsti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Padre Arturo D’Onofrio” di Visciano e Camposano ha organizzato una serie di attività estive che coinvolgeranno alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Questo programma estivo, attivo nei giorni feriali del mese di luglio, offre una varietà di iniziative educative e ricreative progettate per arricchire l’esperienza scolastica degli studenti anche durante le vacanze.

Le attività proposte includono:

– **Attività motorie e sportive**: Per promuovere uno stile di vita sano e attivo.

– **Approfondimento della lingua straniera**: Con corsi intensivi e pratici per migliorare le competenze linguistiche degli alunni.

– **Itinerari di matematica e logica**: Per stimolare il pensiero critico e le abilità logiche attraverso giochi e sfide.

– **Drammatizzazione**: Laboratori teatrali per sviluppare le capacità espressive e creative degli studenti.

– **Tutela del territorio**: Attività educative mirate alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione del patrimonio locale.

Questa iniziativa risponde all’esigenza di essere un punto di riferimento per le famiglie anche durante il periodo estivo, quando le tradizionali lezioni sono terminate. Il progetto rappresenta uno sforzo ed un impegno significativi, con un forte valore sociale e aggregativo, rispondendo al bisogno di molti ragazzi del territorio di avere un luogo sicuro e stimolante in cui trascorrere il tempo libero.

La dirigente scolastica ha sottolineato l’importanza di queste attività: “La nostra scuola vuole essere sempre vicina alle famiglie, offrendo opportunità di crescita e svago ai nostri studenti anche durante l’estate. Questo progetto estivo è un esempio di come possiamo utilizzare le risorse disponibili per creare un ambiente educativo continuo e di supporto per i nostri ragazzi”.

I genitori degli alunni hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendo il valore aggiunto che queste attività portano non solo dal punto di vista educativo, ma anche per la crescita personale e sociale dei loro figli.

In definitiva, le classi estive dell’Istituto Comprensivo “Padre Arturo D’Onofrio” rappresentano un esempio di come la scuola possa estendere il proprio ruolo oltre i confini delle lezioni tradizionali, contribuendo in maniera significativa al benessere e allo sviluppo della comunità.