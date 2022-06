VISCIANO. Domani i cittadini chiamati a eleggere il nuovo sindaco

Domani 12 giugno anche Visciano tornerà al voto dopo 5 anni di consiliatura Meo per scegliere il nuovo sindaco. Tre liste in campo – Visciano Libera, Rinascita Civica e Risveglio Civico si sfideranno per la Fascia Tricolore. In campo il dottor Giuseppe La Cerra, l’Avv. Giuseppe Gambardella e Sabatino TrInchese.

Visciano conta quasi 5000 abitanti – 4500 circa – con circa 3500 elettori. Elezioni molto equilibrate secondo i pronostici anche se a giocarsela secondo i pronostici sono in 2 con il terzo che può figurare come guastafesta. Addirittura si parla “di lista civetta” ma ovviamente si dice che l’elettore può essere indeciso fino all’ultimo giorno.

Queste saranno anche le elezioni del dopo pandemia e dove le cosiddette famiglie patriarcali non sarebbero determinanti e ci sono molte donne e giovani nelle tre liste, è queste molto probabilmente, come si dice, ragionano con il proprio cervello è difficilmente influenzabili o condizionabili. Le poche manifestazioni elettorali sono state incentrate su temi fondamentali come Ambiente, raccolta dei rifiuti, Urbanistica e servizi. Ovviamente, come accade in tutte le campagne elettorali, i propositi sono tanti ma amministrare dopo è altra cosa. Nicola Valeri

