Napoli, il 27 marzo “Napoli Culinary Team Charity Dinner 2026” per sostenere l’autismo

Una serata di alta cucina, solidarietà e impegno sociale: è questo lo spirito del “Napoli Culinary Team Charity Dinner 2026”, l’evento benefico in programma il 27 marzo alle ore 20 presso il Bertolini’s Hall.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Provinciale Cuochi Napoletani insieme al Napoli Culinary Team con l’obiettivo di sostenere le attività dell’associazione Autismo in Movimento Campania e del CDU – Comitato Disabilità Unte.

La cena di beneficenza si svolgerà nella prestigiosa location di Bertolini’s Hall, in Corso Vittorio Emanuele 165/B a Napoli, e sarà caratterizzata da un’atmosfera elegante con dress code “Black Tie”. Il contributo per partecipare alla serata è di 50 euro, una quota che contribuirà a sostenere progetti dedicati alle persone con autismo e alle loro famiglie.

L’evento rappresenta un importante momento di incontro tra gastronomia, solidarietà e territorio, grazie alla partecipazione di professionisti della cucina che metteranno il proprio talento al servizio di una causa sociale.

Il motto dell’iniziativa, “Più siamo meglio ci muoviamo”, invita tutti a partecipare e a sostenere concretamente le attività di inclusione e supporto promosse dalle associazioni coinvolte.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Giusy Di Castiglia al numero 331 44332119.

La serata si preannuncia dunque come un appuntamento speciale nel cuore di Napoli, dove la cucina diventa strumento di solidarietà e condivisione.