Opening Night Shock: Avellino Basket rimonta e trionfa a Rieti!

Partenza con il piede giusto per l’Avellino targato Gruppo Lombardi, che apre la nuova sponsorizzazione con un successo di spessore in trasferta. Sul parquet della Sebastiani Rieti finisce 60-72, al termine di una gara combattuta e decisa solo negli ultimi minuti.

L’avvio è tutto di marca reatina: fisicità e intensità consentono ai padroni di casa di volare fino al clamoroso 20-5 al 7’, grazie a un parziale di 17-0. Avellino però non si scompone e risponde con carattere: Dell’Agnello firma due canestri pesanti, poi le triple di Grande e Jurkatamm aprono un contro-break di 0-10 che riporta equilibrio. Il primo periodo si chiude sul 22-17.

Nel secondo quarto gli irpini alzano i giri della difesa: Rieti resta a secco per lunghi tratti e subisce il sorpasso (28-25 al 16’). Non basta il tentativo di Udom di tenere i suoi in scia: Avellino piazza un altro parziale (3-11) e va al riposo lungo avanti 39-35.

Il terzo periodo vede gli ospiti prendere il largo: Mussini guida i compagni fino al 39-52 al 25’, massimo vantaggio. Rieti però non molla e al 30’ è sotto di dieci lunghezze (56-46). Nel quarto decisivo la Sebastiani si rifà sotto pericolosamente (54-56 al 35’), approfittando di cinque minuti di blackout offensivo biancoverde. Ma qui Avellino reagisce da grande squadra: parziale di 0-10, tripla di Zerini e nuovo +12 (54-66 al 38’). L’inerzia è tutta dalla parte degli ospiti, che gestiscono fino alla sirena chiudendo sul 72-60.

Un successo che lancia la stagione con fiducia: solidità difensiva, carattere e contributi distribuiti tra i protagonisti hanno fatto la differenza.

Il tabellino

Rieti – Avellino 60-72 (22-17; 13-22; 11-17; 14-16)

Sebastiani Rieti: Parravicini 1, Piunti 6, Palumbo 6, Pascolo, Guariglia 15, Perry 15, Piccin, Udom 13, Mian 4, Paesano. All. Ciani.

Avellino Basket: Zerini 9, Lewis 4, Jurkatamm 8, Chandler 10, Mussini 18, Grande 7, Costi n.e., Donati n.e., Pini 2, Cicchetti, Dell’Agnello 14. All. Buscaglia.