Vincenzo Alaia, un’impresa che si ripete: terza elezione consecutiva e quasi 20mila preferenze

AVELLA – Vincenzo Alaia firma un risultato che va oltre la semplice conferma elettorale: con quasi 20.000 preferenze, conquista per la terza volta consecutiva un seggio in Consiglio regionale della Campania. Un traguardo che assume i contorni dell’impresa politica, raro per continuità, forza elettorale e radicamento territoriale.

Alaia si impone ancora una volta come uno dei riferimenti più solidi dell’Irpinia, riuscendo a mantenere intatto — e anzi a rafforzare — un patrimonio di consenso costruito negli anni con presenza costante, ascolto, interventi concreti e un rapporto diretto con le comunità locali. La fedeltà del suo elettorato non è casuale: è la conseguenza di un percorso fatto di coerenza e impegno, di una politica vissuta sul territorio e non soltanto raccontata.

Quasi 20mila voti rappresentano molto più di una cifra: sono la misura di una fiducia collettiva che attraversa i comuni irpini, di una credibilità maturata giorno dopo giorno, di un dialogo mai interrotto con cittadini, amministratori e realtà associative. È un risultato che premia una visione politica chiara, fatta di pragmatismo, determinazione e capacità di incidere sulle questioni che riguardano sanità, infrastrutture, sviluppo locale.

In un quadro regionale competitivo e in continua evoluzione, la riconferma di Alaia assume un valore storico per Avella e per tutta l’area mandamentale: una certezza che resiste al tempo, un punto fermo nella rappresentanza irpina, una leadership che esce da questa consultazione ancora più forte e riconosciuta.

La sua terza affermazione consecutiva non è solo un successo politico, ma il segno profondo di un legame che continua, solido e inestinguibile, tra Vincenzo Alaia e la sua comunità.