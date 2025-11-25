Siricio allunga nel rush finale: Monteforte vede il nuovo sindaco

Le operazioni di scrutinio a Monteforte Irpino entrano nella fase finale e restituiscono un quadro ormai definito della competizione elettorale. L’aggiornamento in tempo reale delle sezioni conferma una tendenza che si è rafforzata lungo tutto lo spoglio: la lista È Ora, guidata dal candidato sindaco Fabio Siricio, mantiene un margine molto ampio sugli avversari e risulta al momento la forza più votata del comune.

Secondo gli ultimi dati disponibili, È Ora ha totalizzato 2279 voti, pari al 46,71%. Il consenso a favore di Siricio risulta diffuso in tutte le aree del territorio, con una crescita costante sezione dopo sezione che ha contribuito a consolidare un vantaggio significativo sin dalle prime fasi dello scrutinio.

Al secondo posto si colloca la lista Scegliamo Monteforte, con candidato sindaco Paolo De Falco, che ha raggiunto 2213 voti (dato corretto), pari al circa 33%. Si tratta di un risultato consistente e frutto di una presenza elettorale radicata, ma che non è riuscito, fino a questo momento, a ridurre in modo sostanziale il divario dalla prima lista. L’andamento complessivo delle sezioni scrutinate ha infatti mostrato un distacco stabile tra i due candidati.

Al terzo posto si posiziona la lista Noi, che sostiene la candidata sindaca Giulia Valentino, con 1234 voti, pari al 18,83%. Un consenso che testimonia la presenza di un elettorato fedele, pur non incidendo sulla competizione per la guida del comune.

Complessivamente sono state scrutinate 5729 schede su 6554 votanti, con 825 schede ancora da esaminare. Sebbene dal punto di vista matematico sia sempre possibile un cambio nelle percentuali finali, la tendenza emersa fino a ora indica una direzione chiara che potrà essere confermata soltanto con la conclusione dello scrutinio.

A chiarire ulteriormente il quadro concorrono i distacchi attuali:

• Siricio su De Falco: +66 voti (2279 – 2213)

• Siricio su Valentino: +1045 voti

• De Falco su Valentino: +979 voti

Il margine tra Siricio e De Falco — ora pari a 66 voti effettivi, basandosi sul dato corretto — rende ancora aperta la competizione, anche se l’andamento complessivo delle sezioni scrutinate ha mostrato finora un trend costante a favore di Siricio. Saranno le ultime schede, ancora da contare, a definire il risultato finale e a determinare in via definitiva il nome del prossimo sindaco.

In attesa della proclamazione ufficiale, Monteforte Irpino guarda dunque alla chiusura dello scrutinio, che chiarirà l’esito conclusivo di una competizione elettorale intensa e seguita con grande attenzione in tutto il territorio.