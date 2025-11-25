Monteforte Irpino, Siricio allunga: il distacco diventa decisivo

Le operazioni di scrutinio a Monteforte Irpino proseguono e restituiscono un quadro sempre più definito della competizione elettorale. Con oltre la metà delle schede ormai conteggiata, si delinea una tendenza chiara: la lista È Ora, che sostiene il candidato sindaco Fabio Siricio, mantiene un vantaggio significativo sulle altre forze in campo.

Dall’ultimo aggiornamento, È Ora ha raggiunto 1910 voti, pari al 41,86%, confermandosi finora come la lista più votata in quasi tutte le sezioni. Il dato evidenzia una distribuzione uniforme del consenso, che ha permesso a Siricio di costruire un margine stabile sin dalle prime fasi dello scrutinio.

Segue Scegliamo Monteforte, la lista che sostiene il candidato Paolo De Falco, con 1595 voti e una percentuale del 34,96%. Un risultato complessivo significativo, frutto di un andamento solido nelle sezioni cittadine, ma che al momento non è bastato a ridurre il distacco dalla prima lista.

Al terzo posto la lista Noi, che appoggia la candidata sindaca Giulia Valentino, totalizza 1058 voti, pari al 23,19%. Un risultato che testimonia un consenso presente e radicato, pur senza incidere sulla competizione per le prime due posizioni.

In totale sono state scrutinate 4563 schede, mentre gli aventi diritto che si sono recati alle urne sono 6554. Restano dunque da esaminare 1991 schede, che continueranno a definire in modo progressivo la situazione nelle prossime ore.

Il vantaggio accumulato da Siricio rende la rimonta dei suoi avversari complessa sulla base della tendenza attuale, anche se soltanto la conclusione formale dello spoglio potrà confermare l’esito finale. Le prossime sezioni permetteranno di capire se la distanza resterà invariata o se emergeranno variazioni significative nel quadro complessivo.