Villaricca, scooter contro auto: muore un 24enne

VILLARICCA — Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita questa sera in un incidente lungo corso Italia, una delle arterie principali della città.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella a uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Fiat 500. L’impatto, particolarmente violento, lo ha sbalzato dalla moto e fatto cadere rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: il ragazzo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare le eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità di Villaricca si stringe attorno al dolore della famiglia per una vita spezzata troppo presto.