Il Diavolo afferra il Ciuccio per la coda

Milan-Napoli 2-1 a San Siro: Saelemaekers e Pulisic firmano il doppio vantaggio, De Bruyne accorcia su rigore. Nel finale gli azzurri sfiorano il pari in superiorità numerica.

SAN SIRO — Una partita vibrante, con colpi di scena ed emozioni fino all’ultimo. Il Milan batte il Napoli 2-1 e raggiunge la vetta della classifica, ma gli azzurri, forti della superiorità numerica per oltre mezz’ora, hanno sfiorato un pari che sarebbe stato meritato.

L’avvio è stato devastante per i rossoneri: al 3’ Pulisic brucia Marianucci e serve a Saelemaekers il pallone dell’1-0. Il Napoli prova a reagire, ma Maignan dice di no a Gutierrez e McTominay. Alla mezz’ora arriva il raddoppio con una combinazione Pavlovic-Fofana finalizzata da Pulisic, incontenibile sulla destra.

La partita sembra chiusa, ma la ripresa cambia tutto. Al 57’ Estupinan viene espulso per un tocco di mano in area: rigore per il Napoli trasformato da De Bruyne. Da quel momento gli azzurri, in superiorità numerica, prendono campo e coraggio. Conte inserisce Elmas, Neres e Lucca per aumentare il peso offensivo, poi Lang per l’ultima spinta.

Nel finale è proprio Neres a sfiorare il gol del 2-2, ma Maignan si supera con una parata che blinda il successo rossonero. Allegri festeggia il primato, Conte incassa la prima sconfitta ma ritrova un Napoli vivo, capace di restare in partita fino al fine.

TABELLINO MILAN-NAPOLI

MILAN-NAPOLI 2-1

Marcatori: 3′ Saelemaekers, 31′ Pulisic, 60′ De Bruyne (rig.)

MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; Tomori 5,5 (79′ De Winter 6), Gabbia 6,5, Pavlovic 7; Saelemaekers 7 (69′ Athekame 5,5), Fofana 6,5 (79′ Loftus-Cheek 6), Modric 7, Rabiot 6,5, Estupinan 5; Gimenez 5,5 (69′ Leao 5,5), Pulisic 8 (59′ Bartesaghi 6). All. Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Marianucci 4,5, Juan Jesus 6, Gutierrez 6; Lobotka 6 (93′ Gilmour sv); Politano 6 (78′ Lang 6), Anguissa 5, De Bruyne 6 (73′ Elmas 6), McTominay 6 (73′ Neres 6,5); Hojlund 5 (73′ Lucca 5,5). All. Conte.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Rabiot

Espulso: 57′ Estupinan CLASSIFICA SERIE A