                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vergara apre la strada, Gutierrez chiude i conti: il Napoli vince di qualità e resistenza

Il talento azzurro apre la strada, Gutierrez firma il colpo decisivo: 2-1 sofferto ma pesante. Meret salva nel finale, paura per Di Lorenzo

Il Napoli vince, soffre e alla fine sorride. Contro la Fiorentina arriva un 2-1 di peso, costruito sul talento di Antonio Vergara, sulla qualità di Miguel Gutierrez e sulla solidità di Alex Meret, decisivo quando il risultato ha iniziato a tremare. Al Maradona gli azzurri confermano crescita e carattere, portando a casa tre punti importanti nonostante i soliti patemi finali.

Ancora una volta è Vergara a prendersi la scena. Il classe 2003 di Frattamaggiore continua il suo momento magico e, come già accaduto pochi giorni fa, illumina lo stadio con una giocata che cambia il volto della partita. All’11’ sfrutta alla perfezione il lavoro spalle alla porta di Hojlund, si inserisce tra le maglie viola e batte De Gea con un destro preciso all’angolino.

La Fiorentina, però, non resta a guardare. Piccoli si conferma riferimento offensivo solido e fastidioso, trascinando i compagni e andando vicino al pareggio prima con un colpo di testa che si stampa sul palo, poi con un’altra occasione costruita insieme a Gudmundsson, fermato da un intervento prodigioso di Meret. In mezzo, il momento più delicato della serata azzurra: Di Lorenzo è costretto a lasciare il campo in barella dopo un movimento innaturale del ginocchio sinistro. Un’uscita che gela lo stadio e apre interrogativi in vista dei prossimi impegni.

Il Napoli rientra dagli spogliatoi con l’atteggiamento giusto e colpisce subito. Al 49’ è Gutierrez a trovare la giocata decisiva: da posizione defilata disegna un mancino di grande qualità che si infila sul secondo palo, portando gli azzurri sul 2-0 e dando l’illusione di una serata più tranquilla.

Illusione che dura poco. Al 57’ Dodò accelera sulla fascia, salta l’uomo e avvia l’azione che porta Solomon a riaprire la gara. È il segnale della riscossa viola. Con l’ingresso di Kean e Mandragora, la Fiorentina aumenta pressione e intensità, mentre il Napoli arretra e spreca l’occasione di chiudere il match con Hojlund, che manca il colpo del definitivo 3-1.

Nel finale è trincea azzurra. Piccoli e Kean sfiorano il pareggio, ma Meret risponde presente e il risultato non cambia più. Il Napoli porta a casa una vittoria sofferta ma meritata, confermandosi nelle zone alte della classifica, mentre la Fiorentina esce dal Maradona con buone indicazioni ma senza punti.

TABELLINO

NAPOLI – FIORENTINA 2-1

Marcatori:

11’ Vergara (N), 49’ Gutierrez (N), 57’ Solomon (F)

NAPOLI (3-4-2-1):

Meret; Di Lorenzo (30’ Olivera), Buongiorno, Juan Jesus;

Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola;

Vergara (84’ Giovane), Elmas;

Hojlund (90’ Lukaku).

Allenatore: Conte.

FIORENTINA (4-1-4-1):

De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens (70’ Ranieri);

Fagioli;

Solomon (70’ Parisi), Fabbian (46’ Mandragora), Brescianini (70’ Kean), Gudmundsson (79’ Fazzini);

Piccoli.

Allenatore: Vanoli.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Fabbian (F), Buongiorno (N)

Espulsi: —