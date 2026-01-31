Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri dell’estrazione di sabato 31 gennaio

È andata in archivio l’estrazione di sabato 31 gennaio 2026, con i nuovi numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Di seguito il riepilogo completo delle combinazioni ufficiali, insieme ai jackpot aggiornati e ai numeri ritardatari in vista del prossimo concorso.

Lotto: i numeri del 31 gennaio 2026

• Bari: 82 – 38 – 72 – 26 – 22

• Cagliari: 2 – 33 – 12 – 59 – 1

• Firenze: 10 – 6 – 1 – 81 – 39

• Genova: 29 – 27 – 75 – 25 – 4

• Milano: 48 – 71 – 51 – 56 – 18

• Napoli: 14 – 62 – 65 – 17 – 57

• Palermo: 13 – 14 – 87 – 44 – 57

• Roma: 4 – 39 – 18 – 29 – 72

• Torino: 8 – 22 – 53 – 37 – 78

• Venezia: 21 – 67 – 61 – 55 – 60

• Nazionale: 67 – 57 – 45 – 86 – 23

10eLotto: estrazione del 31 gennaio

I 20 numeri vincenti sono:

2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 13 – 14 – 21 – 22 – 27 – 29 – 33 – 38 – 39 – 48 – 62 – 67 – 71 – 72 – 82

• Numero Oro: 82

• Doppio Oro: 82 – 38

• Extra: 1 – 12 – 17 – 18 – 25 – 26 – 51 – 53 – 56 – 59 – 61 – 65 – 75 – 81 – 87

Superenalotto: combinazione e jackpot

Per l’estrazione di sabato 31 gennaio 2026, la combinazione vincente è:

02 – 06 – 07 – 33 – 37 – 80

• Numero Jolly: 11

• Numero SuperStar: 80

Il jackpot del Superenalotto del 31-01-2026 ha raggiunto 114.100.000 euro.

Per il prossimo concorso di martedì 3 febbraio 2026, il montepremi salirà a 115.000.000 euro.

Lotto: i numeri ritardatari per il 3 febbraio 2026

Ritardatari in assoluto:

• Bari: 20 (da 131 estrazioni)

• Torino: 89 (da 113 estrazioni)

• Cagliari: 55 (da 105 estrazioni)

• Torino: 18 (da 101 estrazioni)

• Nazionale: 37 (da 94 estrazioni)

• Genova: 34 (da 92 estrazioni)

• Cagliari: 10 (da 88 estrazioni)

• Genova: 69 (da 86 estrazioni)

• Nazionale: 27 (da 85 estrazioni)

• Firenze: 16 (da 85 estrazioni)

I tre numeri più ritardatari per ruota:

• Bari: 20 (131) – 63 (71) – 41 (64)

• Cagliari: 55 (105) – 10 (88) – 21 (67)

• Firenze: 16 (85) – 14 (73) – 77 (68)

• Genova: 34 (92) – 69 (86) – 84 (63)

• Milano: 55 (80) – 45 (54) – 26 (53)

• Napoli: 3 (79) – 41 (69) – 84 (60)

• Palermo: 4 (57) – 85 (56) – 73 (51)

• Roma: 81 (71) – 30 (68) – 89 (64)

• Torino: 89 (113) – 18 (101) – 34 (82)

• Venezia: 24 (77) – 51 (50) – 20 (48)

• Nazionale: 37 (94) – 27 (85) – 31 (62)

Superenalotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del 3 febbraio 2026, i numeri più assenti sono:

4 (da 59) – 87 (da 52) – 62 (da 48) – 26 e 46 (da 45) – 15 (da 42)

L’attenzione ora si sposta sul prossimo concorso, con jackpot in crescita e numeri ritardatari che continuano a far discutere gli appassionati.