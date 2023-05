Venticano: Quasi un secolo di storia per il Prosciuttificio Ciarcia “Eccellenze Imprenditoriali e Storiche della Campania”.

Viaggio nel Premio Anfiteatro d’Argento 2023

di Saverio Bellofatto

Tre generazioni di imprenditori lungimiranti che con artigianalità, esperienza, genuinità dei sapori hanno portato all’eccellenza il Prosciuttificio Ciarcia, l’azienda di Venticano fondata nel 1930 da Nicola Ciarcia. Era lui, infatti, che sul finire dell’800 si recava insieme ai figli nelle campagne irpine e nei mercatini di paese per acquistare le cosce dei maiali sapientemente allevati dai contadini locali. Le carni venivano salate e stagionate naturalmente per la produzione del prosciutto crudo e dell’intera gamma di salumi tipici del territorio irpino. È nel 1972 che Vittorio Ciarcia avvia un laboratorio artigianale base di partenza per la nascita dell’attuale azienda. Nel 2002 su una superficie di 4000mq viene costruito un moderno stabilimento per la produzione di salumi e prosciutti. Nel 2008 nasce anche il nuovo punto vendita con un vasto assortimento di prodotti e annessa degustazione spesso accompagnata da eventi di cultura e promozione del territorio. Nel 2015 l’ambito riconoscimento per il Prosciutto di Venticano quale Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Regione Campania dalla quindicesima revisione dell elenco nazionale del D.M. 350/99 pubblicata sul supplemento ordinario n.43 della Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22/07/2015. Oggi, il Prosciuttificio Vittorio Ciarcia, diretto magistralmente dal figlio Nico, si pone come obiettivo principale quello di affermarsi come azienda innovativa, che si impegna al controllo, alla promozione e alla gestione della qualità nella sua filiera produttiva. Con lo sguardo sempre rivolto alla tutela e alla valorizzazione dell’Irpinia ha ricevuto il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria 2023.