Venticano, incidente stradale: auto ribaltata sulla provinciale, illesi i conducenti

Momenti di paura questa mattina a Venticano, dove lungo la strada principale si è verificato un incidente che ha coinvolto due vetture, una delle quali è stata scaraventata di traverso sulla carreggiata.

L’impatto, avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolta una Fiat Panda e un secondo veicolo. Nonostante la dinamica spettacolare, fortunatamente i conducenti non hanno riportato ferite.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e regolato la viabilità per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino della circolazione.

L’episodio, avvenuto in piena mattinata, ha causato rallentamenti lungo l’arteria ma non ha avuto conseguenze gravi. Resta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro.