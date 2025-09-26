Napoli, nuova aggressione in ospedale: al Monaldi colpita una dottoressa

Ancora violenza in corsia a Napoli. All’ospedale Monaldi, nella giornata di ieri, una giovane paziente di 26 anni è stata denunciata dopo aver insultato un’infermiera e schiaffeggiato una dottoressa intervenuta per riportare la calma.

L’episodio si è verificato nell’area di degenza. La ragazza, impegnata in una telefonata a voce alta, disturbava gli altri degenti. Nonostante i ripetuti inviti a moderare i toni, prima da parte dell’infermiera e poi della dottoressa, la 26enne ha reagito con insulti e infine con un’aggressione fisica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero, che hanno identificato la donna e l’hanno deferita per aggressione e interruzione di pubblico servizio.

Il caso riaccende i riflettori su un fenomeno ormai allarmante. Secondo i dati raccolti dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, si tratta della 42ª aggressione registrata nel 2025 all’interno dell’Asl Napoli 1. Sommando anche gli episodi denunciati nell’Asl Napoli 2, il bilancio sale a 54 casi da inizio anno.

“Numeri che confermano un’emergenza ormai fuori controllo. Medici e infermieri continuano a svolgere il proprio lavoro in condizioni di rischio costante, senza adeguate misure di protezione. È necessario un intervento concreto delle istituzioni per garantire la sicurezza negli ospedali”.