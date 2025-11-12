Vent’anni con Don Giuseppe: gli auguri del Sindaco Napolitano

MUGNANO DEL CARDINALE – La comunità mugnanese oggi celebra il ventesimo anniversario di sacerdozio di Don Giuseppe Autorino, Rettore del Santuario di Santa Filomena.

Una ricorrenza significativa, vissuta nel segno della continuità e della presenza che Don Giuseppe ha assicurato nel corso degli anni.

Don Autorino rappresenta per il paese una figura stabile: un riferimento nelle celebrazioni, nei momenti comunitari e nelle situazioni personali che richiedono ascolto e discrezione.

Il Santuario, sotto la sua guida, continua a essere uno dei punti centrali della vita religiosa e identitaria di Mugnano del Cardinale.

Il Sindaco, dottor Alessandro Napolitano, ha rivolto gli auguri a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza:

«Vent’anni di sacerdozio sono un traguardo che merita rispetto.

Don Giuseppe, in questi anni, è stato una presenza vera, concreta, vicina alle persone.

Ha saputo ascoltare, consolare, accompagnare. È questo che conta.

A lui va il nostro grazie più sincero e un augurio sentito: continui così, con la stessa serenità e la stessa forza, nel servizio al Santuario di Santa Filomena e alla nostra comunità.»

La celebrazione si svolge oggi alle ore 18:30 presso il Santuario di Santa Filomena, con la partecipazione delle realtà parrocchiali, amministrative e dei fedeli.