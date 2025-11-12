Sirignano, Mara Carfagna attesa per un incontro pubblico a sostegno di Pietropaolo Rozza

Prosegue la campagna elettorale in vista delle Elezioni Regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre 2025.

Sabato 15 novembre, alle ore 16:00, la Sala Consiliare del Comune di Sirignano ospiterà un importante incontro con Mara Carfagna, leader di Noi Moderati, a sostegno del candidato al Consiglio regionale Pietropaolo Rozza.

L’appuntamento rientra tra le tappe irpine della campagna di Noi Moderati a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli, e sarà occasione per confrontarsi su temi centrali per lo sviluppo del territorio: infrastrutture, sanità, lavoro e politiche giovanili.

Atteso un ampio pubblico di simpatizzanti e cittadini, insieme ad amministratori locali e rappresentanti del mondo civico e politico.

Un momento di dialogo che si preannuncia significativo per la comunità del Mandamento Baianese, sempre più protagonista nella corsa alle Regionali 2025.