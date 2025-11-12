BAIANO. Per i 31 anni de L’Incontro. Omaggio con brio alla Napoli canora. Fantastico e spettacolare pout pourri al Colosseo. FOTO

di Gianni Amodeo – Foto–servizio di Luciano Mascheri

Geniale. Versatile. Solidale.

Sono i nitidi e splendidi profili che consegna di sé il fantastico spettacolo d’omaggio reso alla Napoli musical– canora ed andato … in scena nel Teatro Colosseo. Un classicheggiante e raffinato pout pourri, per salutare con … leggerezza di stile in inedite modalità di briosa e coinvolgente partecipazione, il 31.mo anniversario di fondazione de L’Incontro, impegnato in costante continuità sui versanti del volontariato civico e civile, per concorrere, con iniziative e attività di congrua caratura, all’elaborazione del discorso pubblico che sia rispondente alle sempre più ineludibili e pressanti istanze di promozione e sviluppo dei beni comuni del territorio, sia di quelli esistenti che di quelli accreditati di palmare e sicura potenzialità di crescita, nell’incrociarsi degli assi viari, dell’ A–16 e delle linee della Circum che attraversano il cuore della Campania. Un obiettivo obbligato per le locali comunità, che, a sua volta, si coniuga e salda con l’evoluzione progressiva dell’Unione intercomunale dell’Alto Clanio, per quanto sia ancora fragile nella tenuta e incidenza di ruolo, innervandosi concretamente nei tempi più brevi possibili e di necessità negli orizzonti dell’Unione europea e dei valori ideali che esprime nelle dinamiche della civiltà del Terzo Millennio, in cui le culture dialogano e s’incontrano, con feconde contaminazioni e senza discriminanti contrapposizioni, nelle forzature d’antitesi anti– storiche tra Occidente ed Oriente, prive di senso nella società mondializzata dell’intelligenza artificiale e delle reti satellitari di ricognizione dalla capacità informativa altamente performanti …

Un pout– pourri in sold out, quale più aderente e calzante con l’evento non poteva essere ideato, ma soprattutto fatto dispiegare nella qualità delle proposte di assoluto gradimento per il pubblico, che di suo è esigente e pretenzioso … habitué di manifestazioni e spettacoli di analogo genere, che si volgono in tante realtà della Città metropolitana partenopea. Un’attraente e fluida successione di variazioni in ritmi, tonalità e timbri concepita e disegnata con spiccato senso d’armoniosa composizione. E l’alta efficienza e disinvolta padronanza di regia nella programmazione e gestione dei dispositivi tecnici e tecnologici per le basi–musicali, in combinazione con amplificatori e con il gioco di luci multicolori sul palcoscenico, è valsa a suscitare la netta sensazione della presenza–live di orchestra in eccellente ed … immersiva esibizione, innescando e … conservando un’atmosfera di calda socialità, impreziosita dall’intensa e spontanea partecipazione interpretativa del pubblico nell’animare i cori delle canzoni.

Dalla genialità alla versatilità creativa – L ’ approdo alla solidarietà attiva

Un effervescente ed entusiasmante mix, garantito al meglio dall’allestimento curato nei dettagli da Antonio Picciocchi e Giovanni Capiluongo, autentici creatori ed animatori della spettacolare performance, con la super-visione organizzativa e … la consueta razionalità amministrativa di Carlo Melissa, in sinergia con la visione estetizzante d’insieme vagliata da Giusy De Laurentiis, la madrina de L’ Incontro, ruolo che condivide con la prof.ssa Angelina Litto, co-fondatrice del Circolo di via Luigi Napolitano. Un assetto fortemente geniale, sotto tutte le angolature di prospettiva e … giudizio che si possono assumere. Un profilo, quello della genialità, raccordato ed integrato con quello della versatilità creativa, sfoggiata dalle protagoniste e dai protagonisti del pout pourri, nella piena dedizione all’universalità dei linguaggi della musica e della canzone classica napoletana. Un accurato e profondo amore d’arte, condiviso, noblesse oblige, con le normali e prevalenti attività di lavoro nei più disparati settori della vita istituzionale e sociale.

E già, perché, fatta eccezione per Pina Acierno, dall’alta e conclamata professionalità artistica di eccellente mezzo soprano che vanta una trentennale e magnifica carriera concertistica nel Coro del San Carlo, connotata dalla partecipazione ad applauditi eventi e spettacoli musicali nei Teatri delle capitali e delle città più importanti del mondo, per Angelo De Stefano, professionale e virtuoso testimonial dell’evento con la brillante esecuzione di Parìa, e per la giovanissima Stefania Acierno, di recente diplomata per il Canto lirico nel prestigioso Conservatorio Domenico Cimarosa, ad Avellino, protagoniste e protagonisti del pout – pourri messo in … scena, vivono in formato … amatoriale e talentuoso, fin dagli anni dell’adolescenza o giù di lì, la loro dedizione alla musica e a … Canta Napoli.

E’- questa- la schiera, nella quale ritrovi Ciro Grossi, pensionato- Circum \ Eav, che ha lavorato in anni giovanili in un’importante Agenzia di distribuzione di film che apriva i battenti in piazza del Gesù, proprio a Napoli, e che, tra le tante altre, riforniva le cinque Sale cinematografiche che fino agli anni ‘70 hanno operato ad Avella, Baiano e Mugnano del Cardinale, ed è anche la schiera in cui… incontri Riccardo … Cuor di leone … D’Avanzo, anch’egli pensionato, con trent‘anni di attività lavorativa svolti da funzionario dell’Ufficio tecnico dell’Amministrazione provinciale di Avellino. E nel ventaglio degli … impegni di volontariato, da cui Riccardo D’Avanzo è coinvolto, in posizione privilegiata e di primo piano si colloca la cultura del teatro, che vive con spigliatezza e funzioni di regista ed interprete nella programmazione della Compagnia stabile di Mela, l’Associazione che indice ed organizza nei mesi estivi l’ormai storica rassegna di Arte sotto le stelle, nel Parco-Giardino del Palazzo Baronale, ad Avella.

E sulla scia di Ciro Grossi e Riccardo D’Avanzo, spazio libero per il medico– fisarmonicista, il dottor Andrea Bellofatto, da qualche mese in pensione, dopo aver prestato servizio di lungo corso nel Distretto territoriale dell’Asl di Baiano. Uno spazio, in cui il medico Bellofatto ha sciorinato una deliziosa e divertente sequenza di brani, padroneggiando la tastiera secondo lo stile ritmato e frenetico di accompagnamento negli anni ’ 60 e ‘ 70 ai gruppi di giovani e meno … giovani partecipanti sul far dell’alba alle ritualità delle Messe ‘e Notte, viatico di devozione e fede per il Natale del Maio. Uno stile restato integro e vibrante, come qualche decennio fa, frutto di esercitazione costante, ovviamente, con la fisarmonica … amica, per l’occasione nuova di zecca ultima generazione griffata Soprani. E con il medico fisarmonicista, in gran spolvero per la confidenziale e … confidente tastiera della pianola, spiccava l’ exploit nel cocktail di gradevoli brani musicali, nell’esecuzione proposta dal professore Pasquale Napolitano, dirigente scolastico dell‘Istituto comprensivo Giovanni XXIII– Parini. Un exploit da applausi per il Preside, con laurea in Ingegneria informatica conseguita nell‘ Università di Salerno, e laurea di secondo livello in Pianoforte, conseguita al Conservatorio di San Pietro a Maiella, a Napoli. Due passaggi pregevoli, quelli del medico– fisarmonicista e del preside– pianista, ai quali si agganciava la performance canora di Franco Acierno, imprenditore commerciale, in duetto scintillante con figlia Stefania, poco prima citata. E non finiva certo così, in virtù degli intermezzi che si susseguivano e intervallavano il pout– pourri, interpretati e presentati da Anna Rondine, Antonio Picciocchi, Giovanni Capiluongo e Giusy De Laurentiis.

Originale ed elegante l’espressività del pout– pourri affidata alle coreografie di rappresentazione di canzoni del repertorio napoletano classico per antonomasia, con la guida e regia di Emiliana Mauro; coreografie disegnate sul palcoscenico da ragazze e ragazzi … che hanno superato gli … anta e fanno parte dell’ Accademia Uni–tre, operativa da oltre dieci anni a Cicciano, animando le attività di solidarietà umana, grazie alla pratica del ballo, veicolo di comunicazione e relazione sociale. Un impegno rigorosamente no–profit, che si punta tradurre in concreta realtà anche sul territorio dell’ Unione intercomunale dell’Alto Clanio, con l’interessante progetto, intitolato L’amore per il prossimo, illustrato dalla stessa Emiliana Mauro, guardando alle criticità delle persone anziane, in particolare. E si guarda alle bambine e ai bambini per realizzare le attività di sostegno e di argine ai disagi dei bisogni, nello spirito di servizio de L‘ Alveare di Santa Rita da Cascia.

E’ il profilo solidale dei 31… anni compiuti da L’ Incontro.