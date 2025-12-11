Vallo della Lucania, drammatico incidente sulla SS 18: auto esce di strada, muore un uomo di 77 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri lungo la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto che collega Cuccaro Vetere a Vallo della Lucania. Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita improvvisamente dalla carreggiata finendo fuori strada e ribaltandosi più volte.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono giunti in tempi rapidi i sanitari della Misericordia di Ascea con automedica, affiancati dall’ambulanza di base di Vallo della Lucania. Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse: il conducente, un uomo di 77 anni, è stato estratto dall’abitacolo in condizioni gravissime.

Trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania, l’anziano è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate nel ribaltamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli accertamenti proseguono per chiarire le cause che hanno portato il veicolo a perdere il controllo e per verificare eventuali responsabilità.