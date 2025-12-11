Assalto armato al portavalori nel Foggiano, colpo da centinaia di migliaia di euro: il furgone proveniva da Avellino

FOGGIA – Un’azione criminale organizzata nei minimi dettagli ha riportato paura e tensione sulle strade del Foggiano. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, un furgone portavalori dell’istituto di vigilanza Cosmopol è stato preso di mira lungo la Statale 655, l’arteria che collega Foggia a Candela, nel territorio di Ascoli Satriano.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, un commando composto da almeno otto persone avrebbe bloccato il mezzo blindato, proveniente da Avellino, costringendolo a fermarsi. L’assalto sarebbe stato messo in atto con modalità da vero e proprio raid militare: i malviventi, arrivati a bordo di più veicoli, avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco e fatto detonare un ordigno per aprire il portellone del furgone.

A bordo del portavalori si trovavano due guardie giurate, minacciate con armi durante le fasi concitate dell’assalto. Dopo aver forzato il mezzo, i rapinatori si sarebbero impossessati dei sacchi contenenti il denaro, per un bottino stimato in almeno 300 mila euro, per poi dileguarsi rapidamente.

Per facilitare la fuga e impedire l’arrivo immediato dei soccorsi, il commando avrebbe anche bloccato temporaneamente la carreggiata posizionando di traverso un camion, creando momenti di panico tra gli automobilisti rimasti intrappolati sulla strada. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di San Severo e gli agenti della Squadra Mobile di Foggia, che hanno avviato le indagini e i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto e individuare i responsabili. Le attività investigative sono tuttora in corso.