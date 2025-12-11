Pompei, fuga finisce nel sangue: auto rubata travolge un posto di controllo e provoca un violento incidente

Momenti di paura nella serata di ieri a Pompei, dove un inseguimento si è concluso con un grave incidente stradale. Due giovani, a bordo di un’auto risultata rubata, hanno tentato di eludere un controllo dei carabinieri forzando un posto di blocco. La corsa è terminata pochi istanti dopo, con un violento impatto contro un’altra vettura su via Nolana, nella zona al confine con Boscoreale.

Nell’auto centrata in pieno viaggiava una coppia di coniugi, rimasta coinvolta nello schianto. L’urto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte.

Tutte le persone coinvolte hanno riportato traumi multipli e sono state trasferite in tre diversi ospedali dell’area vesuviana, ma fortunatamente nessuno risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Pompei, i carabinieri delle stazioni di Pompei e Boscoreale e i sanitari del 118.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo la posizione dei due giovani alla guida dell’auto rubata, mentre proseguono gli accertamenti sull’inseguimento e sulle responsabilità del grave episodio.