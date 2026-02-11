Valle Caudina, controlli ambientali dei Carabinieri: denunciato il responsabile di un centro di raccolta rifiuti

Proseguono le attività di contrasto ai reati ambientali nella Valle Caudina. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, operando con il supporto dei militari dell’Arma territoriale, hanno denunciato in stato di libertà l’amministratore unico di un centro comunale di raccolta rifiuti, ritenuto responsabile di irregolarità nella gestione di rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi.

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno riscontrato criticità nella gestione dei materiali conferiti dai cittadini, tra cui rifiuti elettronici (RAEE) e oli esausti. Dalla documentazione acquisita durante le verifiche, infatti, non sarebbe stato possibile ricostruire in modo completo la tracciabilità dei rifiuti presenti all’interno della struttura, elemento previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.

Alla luce delle irregolarità rilevate, l’amministratore del centro è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti. Contestualmente, i rifiuti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

L’Arma dei Carabinieri ha fatto sapere che i controlli sul territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme ambientali e tutelare la salute pubblica e l’ambiente.