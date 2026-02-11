Consiglio regionale della Campania convocato il 18 febbraio: in agenda bilancio e nuove commissioni

Il Consiglio regionale della Campania tornerà a riunirsi mercoledì 18 febbraio alle ore 11.00. La convocazione è stata decisa dalla Conferenza dei Capigruppo, riunitasi nel pomeriggio su iniziativa del presidente dell’assemblea, Massimiliano Manfredi, che ha definito anche l’ordine del giorno dei lavori.

Tra i principali punti in discussione figurano la proposta di delibera, presentata dai gruppi di opposizione, per l’istituzione di quattro Commissioni speciali e l’elezione del Questore di maggioranza. L’assemblea sarà inoltre chiamata ad esaminare il Rendiconto generale della Regione Campania relativo all’esercizio finanziario 2024, insieme allo schema di rendiconto consolidato con il Consiglio regionale, sempre riferito al 2024, qualora i documenti ricevano nei tempi previsti il via libera della Commissione competente “Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio”.

La seduta rappresenterà dunque un appuntamento significativo sia per gli aspetti istituzionali legati all’organizzazione interna dell’assemblea sia per l’esame dei principali strumenti contabili della Regione, passaggi fondamentali per la programmazione amministrativa e finanziaria dell’ente.