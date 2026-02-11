Auto senza conducente sfonda la vetrina di un negozio ad Avella

Paura questa mattina intorno alle ore 10 sulla Strada Statale 7 Bis, in zona Purgatorio ad Avella.
Un’auto, una Volkswagen Golf parcheggiata in sosta, per cause ancora da chiarire ha iniziato a muoversi lungo una strada laterale in discesa. Il veicolo ha oltrepassato la carreggiata principale finendo la sua corsa contro la vetrina di un negozio situato lungo la nazionale.
Al momento dell’accaduto il conducente non era presente a bordo del mezzo. L’auto, rimasta senza controllo, è stata bloccata sulla strada per diversi minuti.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Avella e Baiano, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione del veicolo.
Si registrano danni ingenti sia all’automobile che all’attività commerciale. Fortunatamente non si segnalano feriti.