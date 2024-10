Uno spaventoso mondo di spiriti ti aspetta al Campania Dal 26 al 31 ottobre un Halloween in stile “Beetlejiuce”

Spiritelli dispettosi, pronti a fare scherzetti e trabocchetti, sono in arrivo al Centro commerciale Campania di Marcianise (Caserta). Dal 26 al 31 ottobre Piazza Campania si trasformerà in una vera e propria casa infestata dai fantasmi, abitata dai personaggi del film cult degli anni Ottanta “Beetlejuice – Spiritello porcello”. Nelle gallerie si aggireranno i protagonisti del film il cui sequel, “Beetlejuice 2”, è uscito nelle sale italiane lo scorso 5 settembre confermando l’amore del pubblico per uno dei capolavori del maestro Tim Burton e conquistando anche il pubblico di giovanissimi.

Un modo diverso e originale per festeggiare Halloween al Campania con la possibilità non solo di essere immortalati in una foto con i simpatici e spaventosi fantasmi, ma anche di poter prendere parte allo spettacolo e diventare, attraverso un trucco “horror”, i protagonisti di una storia fantastica.

GLI ORARI DELLE ATTIVITÀ

PHOTOBOOTH (possibilità di accedere tramite App)

Una postazione fotografica che riprende alcuni elementi caratteristici del film, dove le persone potranno farsi foto e condividerle sui propri social.

26, 27 e 31 ottobre: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

28, 29 e 30 ottobre: 15:00 – 19:00

POSTAZIONE TRUCCABIMBI (possibilità di accedere tramite App)

Una postazione dedicata ai bambini, ma non solo, dove una truccatrice professionista sarà pronta ad “horrorizzare” i loro visi con un simpatico trucco.

Sabato 26 ottobre: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

Domenica 27 ottobre: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

Giovedì 31 ottobre: 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

ANIMAZIONE IN GALLERIA

Potrai incontrare i personaggi di spicco del film (Beetlejuice, Dolores, Lydia Deetz, Wolf Jackson e 2 Shrinker) e farti fotografare con loro. Un animatore nei panni di Beetlejuice sarà pronto a riempirti di scherzetti: attento a non nominare per tre volte il suo nome.