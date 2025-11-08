SPERONE. Giuseppe Soriano, il Maresciallo del baianese, conosciuto da tutti come “O Maresciallo “

Nel mandamento baianese c’è un nome che tutti conoscono e rispettano: Giuseppe Soriano, per gli amici e i compaesani semplicemente “il Maresciallo”, soprannome che porta con orgoglio sin dai tempi della Guardia di Finanza.

Entrato nel Corpo giovanissimo, a soli diciotto anni, Soriano ha prestato servizio con dedizione fino al grado di maresciallo, prima di essere collocato in pensione poco dopo i quarant’anni. Ma, come spesso accade agli uomini di carattere, la pensione non ha fermato la sua voglia di fare.

Appassionato conoscitore della nocciola e della noce, ha trasformato la sua esperienza in una seconda vita da commerciante e intermediario, diventando nel tempo un vero punto di riferimento per il baianese e per tutto il mandamento.

Per decenni, “il Maresciallo”, come amano ancora chiamarlo i più anziani — ha girato le campagne a bordo del suo fidato apecar, raccogliendo noci da famiglie e agricoltori, anche in piccole quantità, per poi collocarle sul mercato. Con la sua serietà, l’occhio esperto e la parola data, è diventato sinonimo di fiducia e competenza.

Oggi, a 75 anni, Giuseppe Soriano continua ancora questa attività con la stessa energia e la stessa passione di sempre.

Figura storica e amatissima, rappresenta un esempio di lavoro, onestà e tradizione, simbolo autentico del baianese più vero.