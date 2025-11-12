Unicusano Avellino, notte di grande basket a Pesaro: sfida alla capolista

Alla Vitrifrigo Arena palla a due alle 20:30 — diretta su LNP Pass e proiezione al Cinema Partenio

Serata di alta intensità per l’Unicusano Avellino Basket, attesa questa sera (ore 20:30) alla Vitrifrigo Arena per il big match contro la Victoria Libertas Pesaro, attuale capolista del campionato. Una gara che si preannuncia spettacolare, tra due squadre in forma e con ambizioni importanti.

Gli irpini, reduci da tre successi consecutivi, cercano il poker per consolidare la propria posizione e dare continuità a un momento di grande fiducia. Coach Maurizio Buscaglia chiede ai suoi lucidità, ritmo e capacità di gestire i possessi in un campo difficile, contro una squadra che tende a imbrigliare gli avversari con fisicità e organizzazione difensiva.

L’ultima vittoria contro Livorno ha rafforzato le certezze dei biancoverdi, che si affidano a uno Jurkatamm sempre più completo (7 assist nell’ultima uscita) e a un Lewis leader offensivo con 16.2 punti di media. Dalla panchina, solidità e minuti di qualità per Grande, miglior tiratore da tre con il 48%, e per Zerini, sempre fondamentale nel pitturato.

L’avversario

Pesaro arriva al match dopo il successo contro Scafati (71-69) e si presenta come una delle formazioni più solide del campionato. Coach Leka ha ridisegnato il roster puntando su nuove energie: Miniotas, il lungo lituano da 17.7 punti e 7.3 rimbalzi a partita, è il vero faro della squadra. Accanto a lui, Tambone (13.1 ppg) e De Laurentis garantiscono equilibrio ed esperienza.

I numeri parlano chiaro: 83.4 punti di media, con il 60% da due e 19.7 assist a partita, segno di un attacco corale e ben strutturato.

I numeri biancoverdi

L’Unicusano viaggia a 79.9 punti di media, con il 52% da due, 72% ai liberi e un eccellente 41% da tre punti. In crescita anche la produzione di squadra, con 16.2 assist di media a testimoniare la fluidità offensiva costruita da Buscaglia.

Dove seguire la partita

Diretta streaming su LNP Pass dalle 20:20, con possibilità per i tifosi avellinesi di assistere al match al Cinema Partenio Sala 2 (biglietto €3,50). Differita integrale su SportChannel214.

Victoria Libertas Pesaro: Trucchetti, Bertini, Maretto, Sakine, De Laurentiis, Tambone, Virginio, Felder, Bucarelli, Miniotas, Fainke — All. Leka

Unicusano Avellino Basket: Zerini, Lewis, Jurkatamm, Chandler, Mussini, Grande, Costi, Donati, Pini, Cicchetti, Dell’Agnello — All. Buscaglia

Arbitri: Grappasonno (Lanciano), Ferretti (Ancona), Tognazzo (Padova)

Avellino c’è. Sempre.