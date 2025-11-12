Gli auguri del Consiglio Pastorale per la Promozione della Spiritualità Filomeniana

Il Consiglio Pastorale per la Promozione della Spiritualità Filomeniana si unisce con sincerità e riconoscenza alla gioia della comunità per il ventesimo anniversario di sacerdozio di Don Giuseppe Autorino, Rettore del Santuario di Santa Filomena.

In questi anni, Don Giuseppe ha custodito e sostenuto la devozione filomeniana con attenzione, sobrietà e continuità, rendendo il Santuario un luogo vivo, accogliente e aperto all’incontro.

La sua presenza ha permesso a tanti fedeli, pellegrini e devoti di sentirsi accompagnati, ascoltati, sostenuti nella fede.

Come Consiglio, riconosciamo nel suo ministero un servizio prezioso: un lavoro quotidiano, fatto non di grandi gesti, ma di gesti semplici e costanti, che sono la sostanza della vita spirituale e comunitaria.

Con stima e gratitudine, gli rivolgiamo un augurio sincero:

che possa continuare il suo cammino con la stessa serenità, dedizione e testimonianza discreta che lo hanno sempre contraddistinto.

Il Consiglio Pastorale per la Promozione della Spiritualità Filomeniana