Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo – VI Edizione 2025

La Finale Nazionale a Baia Domizia dal 25 al 28 settembre

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama nazionale dedicato a inclusione sociale, bellezza e talento: la VI edizione del Concorso Nazionale “Una Ragazza, un Ragazzo e un Bambino per lo Spettacolo”, in programma dal 25 al 28 settembre 2025 a Baia Domizia (CE).

Il concorso, organizzato da MTM Events con la collaborazione di ANILD (Associazione Nazionale Italiana del Lavoro e Disabilità Diffusa), è aperto a bambini, ragazze, ragazzi, lady, mister, over, curvy normodotati e diversamente abili, con l’obiettivo di valorizzare la bellezza, il talento e l’integrazione sociale.

Selezioni online e premi in palio

Per le regioni in cui non è stato possibile organizzare le selezioni dal vivo, sono attualmente in corso le selezioni online, che permetteranno ai candidati di accedere alla prestigiosa finale nazionale.

Tra i premi in palio per i vincitori spiccano:

• 3 borse di studio presso una nota accademia di recitazione, danza e canto

• corsi di dizione presso un’accademia cinematografica

• smart TV, telefoni, ingressi SPA, buoni vacanza, coppe e numerosi gadget per tutti i partecipanti

Come partecipare

Per iscriversi è necessario inviare 2 foto e i propri dati via WhatsApp al numero 328/8954226.

Le iscrizioni sono già aperte e rappresentano una grande opportunità per chi sogna di entrare nel mondo dello spettacolo.

Un evento di inclusione e spettacolo

Negli anni, il concorso si è distinto per la sua attenzione al valore sociale dell’inclusione, offrendo a tutti i partecipanti – senza distinzione – la possibilità di esprimersi e mettersi in gioco davanti a una giuria di esperti del settore.

La splendida cornice di Baia Domizia ospiterà ancora una volta questo evento che unisce spettacolo, moda, talento e solidarietà.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: 328/8954226.