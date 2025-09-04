100 DI QUESTI GIORNI. Auguri speciali a Luigi Del Mastro per i suoi 12 anni!

Oggi ad Avella si festeggia un giorno davvero importante: il piccolo Luigi Del Mastro compie 12 anni!
Un traguardo speciale che segna il passaggio verso nuove avventure, nuove sfide e tanti sogni da realizzare. A lui vanno gli auguri più sinceri:
“Punta sempre in alto e non fermarti finché non arrivi al tuo obiettivo. Tantissimi auguri, ti voglio un mondo di bene.”
Queste le parole piene d’amore e di orgoglio di Felicetta, che con grande affetto ha voluto dedicare al festeggiato un pensiero speciale.
Che questo compleanno sia l’inizio di un anno straordinario, ricco di sorrisi, gioie e successi.
Buon compleanno Luigi, da tutta la comunità di Avella!