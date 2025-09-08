Una Phicata... No?

Alimentano a loro volta i guadagni di quelle persone…. Può sembrare un controsenso ma é così. Se davvero vogliamo smettere di alimentare certi lavori anche farlocchi la rivoluzione deve partire da noi, con piccoli gesti, scegliendo con attenzione chi seguire o meno dando un valore a quel “segui”. Chi si mostra sui social dal canto suo sa che sarà oggetto di scherno da parte degli haters. Il costo della fama e del successo, motivo per cui si accetta, finché si può, quasi si trattasse di una tassa da pagare per la fortuna ritrovatasi tra le mani. Molto lo fa la personalità della persona però. Spesso questi haters sono dei veri e propri bulli che attuano certe dinamiche tossiche e lesive. Nel caso di phica non ci si é fermati ai personaggi invoga del momento a dimostrazione che nessuno é immune da certi meccanismi. Grazie però alle denunce delle persone più famose coinvolte é emerso un sessismo che lascia sgomento ed inermi

E Che si fa? Che devo fare?

Davanti ad una società complessa, bombardata da contenuti più o meno espliciti sessualmente diventa fondamentale l’educazione fin dalle scuole, sia di natura sessuale sia ai sentimenti. Bisogna far comprendere come il sesso non sia amore. L’amore é un legame, un filo che ci unisce, che ci coinvolge mente e cuore, che va oltre dettami estetici e ci fa vedere l’altro come una persona non come un mero oggetto. Il sesso in sé é solo un atto, si può fare con amore ma anche senza e spesso non ti lascia assolutamente niente. Già capire e distingue le due cose sarebbe un primo passo fondamentale. L’altro tema scottante é il sessismo, nel 2025 la società non riesce a giudicare la donna per quello che é o per quello che ha studiato. Ogni risultato raggiunto é merito solo di qualità estetiche. Deprimente. Infine ma non meno importante l’introduzione dell’identità digitale potrebbe rappresentare un passo in più verso la trasparenza. Le persone devono essere coscienti che non potranno nascondersi più dietro un profilo fake, un nickname stravagante insomma un anonimato che fornisce una sorta di immunità. Come nella vita vera, reale se sbagli paghi. Impariamo ad assumerci la responsabilità delle azioni compiute. Ora tocca alla legge fare il suo corso, capire le responsabilità, e dare le giuste pene per i fatti accaduti ricostruendo la storia e l’identità delle persone coinvolte. La speranza ci impone di credere che la giustizia trionferà e che ciò avverrà in tempi brevi. La domanda che vi giro, con cui vi saluto, però é: secondo voi ci ritroveremo fra qualche tempo di nuovo qui a fare gli stessi discorsi? Si o no? di Carmine Napolitano