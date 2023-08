Un Nuovo Passo Avanti nella Parità di Trattamento tra Professionisti e Imprese per gli Incentivi.

di Salvatore Guerriero (Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO)

Nel costante sforzo di rafforzare l’ambiente imprenditoriale e garantire un trattamento equo per tutti gli operatori economici, è emersa una luce brillante di speranza attraverso il riordino degli incentivi alle imprese. La legge delega approvata il 23 Febbraio 2023 segna un traguardo cruciale verso l’equiparazione tra professionisti e imprese, aprendo la strada a un sistema più equo ed inclusivo.

L’obiettivo principale di questa riforma è stato l’introduzione di un criterio direttivo fondamentale – la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici. Questo principio, definito come “una conquista fondamentale”, pone le basi per una maggiore giustizia nell’assegnazione degli incentivi fiscali. Ora, professionisti e imprese condivideranno un terreno paritario, consentendo loro di beneficiare delle stesse opportunità di crescita e sviluppo.

Un elemento distintivo di questa riforma è la chiara volontà di razionalizzare e semplificare il sistema di incentivi fiscali. Attraverso un approccio sistematico e ben ponderato, la Commissione Industria al Senato ha lavorato diligentemente per assicurare che la legge delega fosse ben strutturata e in grado di apportare cambiamenti tangibili. Questo rappresenta un passo in avanti nella direzione di un ambiente normativo più efficiente ed accessibile per gli operatori economici di tutte le dimensioni.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa riforma è solo l’inizio di un processo. Dopo l’approvazione parlamentare, l’esecutivo ha due anni di tempo per sviluppare e approvare i decreti legislativi attuativi. Questo periodo rappresenta un’opportunità cruciale per dare forma ai dettagli dell’attuazione e garantire che gli obiettivi della riforma siano realizzati con successo sul campo.

In un contesto in cui l’equità e l’accessibilità sono diventate priorità essenziali, questa riforma si distingue come un faro di speranza. L’equiparazione tra professionisti e imprese nell’accesso agli incentivi fiscali rappresenta una tappa cruciale nel percorso verso un sistema economico più inclusivo e dinamico. Con il giusto impegno e la collaborazione, questa riforma potrebbe aprire nuove strade verso il successo per tutti gli attori dell’ecosistema imprenditoriale.