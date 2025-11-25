Ultimo aggiornamento da Monteforte Irpino: Fabio Siricio in fuga verso la vittoria

A Monteforte Irpino la corsa elettorale si fa sempre più definita e i numeri dell’ultimo aggiornamento confermano un trend ormai consolidato: Fabio Siricio, sostenuto dalla lista È Ora, si avvia verso la vittoria nella competizione per la carica di sindaco.

La sua lista raggiunge infatti 1646 voti, corrispondenti al 41,06%, un risultato che si mantiene stabile e in crescita rispetto alle precedenti proiezioni. Sezione dopo sezione, Siricio ha costruito un margine significativo che lo pone saldamente in testa allo scrutinio.

Alle sue spalle si conferma la lista Scegliamo Monteforte, guidata dal candidato sindaco Paolo De Falco, che totalizza 1381 voti, pari al 34,45%. Un risultato importante ma che non basta, al momento, a ridurre il divario dalla lista di Siricio.

Terza la lista Noi, che sostiene la candidata sindaca Giulia Valentino, con 982 voti e una percentuale del 24,49%. Un consenso distribuito ma non sufficiente per rientrare nella competizione finale.

Complessivamente sono state scrutinate 4009 schede, mentre i votanti registrati sono 6554. La differenza riportata a sistema (–2545) rappresenta semplicemente il saldo tecnico tra le schede già conteggiate e quelle ancora da elaborare nel foglio di calcolo.

Con questa fotografia aggiornata, la vittoria di Fabio Siricio appare sempre più vicina. Nelle prossime ore, con la conclusione dello scrutinio, arriverà la conferma ufficiale che definirà il nuovo sindaco di Monteforte Irpino e aprirà la strada alla nuova amministrazione comunale.