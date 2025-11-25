Irpinia, scrutinio concluso: Petracca sfonda quota 25mila preferenze. Alaia a 19mila, Nargi supera Festa

In Irpinia il dato è ormai definitivo e non lascia spazio a interpretazioni: Maurizio Petracca domina la competizione delle preferenze alle Regionali 2025. L’esponente del Partito Democratico vola oltre quota 25mila voti, superando il suo stesso record di cinque anni fa e blindando, senza alcuna discussione, un seggio nel prossimo Consiglio Regionale della Campania.

Alle sue spalle, ma comunque forte di un risultato di grande peso politico, Enzo Alaia di Casa Riformista si attesta poco sotto le 20mila preferenze, confermandosi figura centrale e ormai imprescindibile nel panorama politico irpino.

L’Irpinia consegna dunque un verdetto chiaro: una leadership territoriale solida per Petracca e Alaia, capaci entrambi di catalizzare consenso e strutturare attorno ai propri nomi un peso elettorale che li proietta al centro della prossima legislatura regionale.

La sfida avellinese: Nargi davanti a Festa

Tra i candidati del Centrodestra, la partita tutta interna alla città di Avellino vede prevalere Laura Nargi (Forza Italia), che con 5.452 preferenze supera l’ex sindaco Gianluca Festa (5.324), candidato nella lista “Cirielli Presidente”. Un testa a testa serrato risolto per pochi voti.

Le sorprese: Ciampi raddoppia, Petitto conferma la sua forza

Nel Movimento 5 Stelle spicca la performance di Vincenzo Ciampi: 3.104 preferenze e un risultato quasi doppio rispetto al 2020.

Bene anche Livio Petitto, che con 8.958 voti resta sui livelli molto alti raggiunti cinque anni fa.

I risultati lista per lista in Irpinia

COALIZIONE FICO – Centrosinistra (62,45%)

Partito Democratico – 26,19%

• Petracca: 25.351

• Nazzaro: 7.422

• Cervinaro: 3.792

• Gengaro: 3.504

Casa Riformista – 14,95%

• Alaia: 19.288

• Di Nardo: 4.531

• Di Cecilia: 3.014

• Diana: 1.462

Movimento 5 Stelle – 8,23%

• Ciampi: 3.104

• Ansalone: 1.966

• Orsogna: 1.552

• Guidi: 984

A Testa Alta – 6,96%

• Cerrato: 6.154

• Rosato: 3.206

• Fortini: 1.648

• Di Gaeta: 1.053

Noi di Centro – Noi di Sud – 3,51%

• Iannace: 2.974

• Gazzella: 1.725

• Napolitano: 562

• Grella: 381

Alleanza Verdi e Sinistra – 2,92%

• Volpe: 1.598

• Montefusco: 1.537

• Tuccia: 719

• Di Nenna: 373

Avanti Campania – 0,84%

• Gesualdo: 465

• Salvatore: 377

• Pellecchia: 327

• Graziosi: 220

COALIZIONE CIRIELLI – Centrodestra (34,48%)

Forza Italia – 11,52%

• Petitto: 8.958

• Nargi: 5.452

• Di Pietro: 2.437

• Panebianco: 1.344

Fratelli d’Italia – 8,98%

• Zecchino: 3.728

• Mazzariello: 2.792

• Guarino: 1.892

• Tordiglione: 1.483

Cirielli Presidente – 6,48%

• Festa: 5.324

• Spiezia: 1.940

• Casale: 1.721

• D’Alelio: 401

Lega – 3,25%

• Galasso: 1.872

• Morano: 1.554

• Rauseo: 838

• Caporaso: 585

Democrazia Cristiana – 1,31%

• Saveriano: 734

• Cestone: 597

• La Stella: 529

• Formisano: 33

Noi Moderati – 0,97%

• Rozza: 577

• Menna: 307

• Ferrara: 284

• Lamberti: 41

Unione di Centro – 0,65%

• Candella: 346

• Losco: 82

• Guariglia: 38

• Mignola: 6

Pensionati e Consumatori – 0,20%

• Cirillo: 16

• De Luca: 7

• Basile: 5

• Morinelli: 0

ALTRI CANDIDATI PRESIDENTI

Campania Popolare – Granato Presidente – 1,84%

• Arricale: 825

• Bonito: 818

• Vecchione: 126

• Iannaccone: 99

Dimensione Bandecchi – 0,63%

• Perrotti: 515

• Caputo: 134

• Ferri: 64

• Poli: 16

Per – Campanile Presidente – 0,45%

• Mele: 334

• Russo: 233

• Viscucci: 56

• Verna: 26

Forza del Popolo – Arnese Presidente – 0,15%

• Scognamiglio: 24

• Palladino: 10

• Manna: 7

• Russo: 6