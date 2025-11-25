Regionali, Zannini supera quota 30mila: Forza Italia primo partito in provincia di Caserta

CASERTA – Nella provincia di Caserta emerge un risultato numericamente rilevante: Giovanni Zannini supera le 30mila preferenze, diventando il candidato più votato di sempre per il Consiglio regionale nel territorio casertano. Il dato, ancora in aggiornamento, è già sufficiente a superare il precedente primato registrato da Gianpiero Zinzi nel 2015, fermo a 21.781 voti.

Il consigliere uscente, in corsa con Forza Italia, contribuisce in modo determinante al risultato del partito, che nelle sezioni della provincia si attesta intorno al 16%, collocandosi come prima forza politica del Casertano.

Zannini sottolinea che il risultato arriva anche grazie al lavoro portato avanti negli ultimi anni insieme a numerosi amministratori locali del territorio. A suo giudizio, il sostegno elettorale conferma una rete organizzativa consolidata e un rapporto diretto con le comunità locali.

Il consigliere rieletto ha dichiarato che nella nuova legislatura Forza Italia intende assumere un ruolo di opposizione “serio e orientato alla proposta”, con l’obiettivo di mantenere continuità rispetto al lavoro già svolto e di rafforzare la presenza politica del partito nella provincia.