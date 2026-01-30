ULTIMA ORA – Metro Linea 1, servizio sospeso tra Medaglie d’Oro e Centro Direzionale per un malore a bordo

Disagi alla circolazione sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli nella giornata di oggi, dove il servizio è stato temporaneamente sospeso nel tratto compreso tra le stazioni di Medaglie d’Oro e Centro Direzionale.

Secondo le prime informazioni, lo stop si è reso necessario per consentire l’intervento dei soccorsi dopo che un passeggero avrebbe accusato un malore a bordo di un convoglio. Per permettere le operazioni di assistenza in condizioni di sicurezza, l’azienda di trasporto ha disposto l’interruzione della circolazione su parte della linea.

La sospensione ha provocato inevitabili disagi per l’utenza, con rallentamenti, affollamenti nelle stazioni interessate e difficoltà negli spostamenti, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso. Molti passeggeri sono stati costretti a ricorrere a mezzi alternativi per raggiungere il centro cittadino o le zone direzionali.

Il servizio è stato progressivamente ripristinato dopo la conclusione dell’intervento sanitario. Restano tuttavia le segnalazioni di disservizi da parte dei viaggiatori, che chiedono maggiore tempestività nelle comunicazioni e soluzioni rapide per limitare l’impatto di episodi imprevisti sulla mobilità quotidiana.