U.S. Avellino. Firma Todisco, è un nuovo lupo

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Sorrento 1945, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco. Nato a Torre del Greco (NA) il 30 aprile 2002 il difensore campano ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto tra le giovanili di Juve Stabia e Torino, in carriera ha indossato le maglie di Santa Maria Cilento e Sorrento.

In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 50 presenze, tutte nel campionato di serie C con il Sorrento, in cui ha realizzato anche 2 gol.

Con i costieri vanta anche un campionato di serie D vinto nella stagione 2022/2023 con a referto 31 presenze, 1 gol e 2 assist.

Benvenuto in Irpinia Gianmarco!