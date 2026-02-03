U.S. Avellino. “Branco”: dal 4 all’11 Febbraio la nuova campagna per le ultime 8 gare in casa

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 4 febbraio, avrà inizio la nuova campagna valida per le ultime 8 gare casalinghe fino al termine del campionato (sono eventualmente escluse eventuali gare di play-off o play-out).

Si potrà aderire all’iniziativa recandosi presso la biglietteria dello Stadio “Partenio-Lombardi”, presso i punti vendita del circuito Go2 dell’intero territorio nazionale (elenco è consultabile al seguente link) e online all’indirizzo www.go2.it.

COSTI

Tribuna Terminio

Intero € 140

Ridotto € 120

Under 14 € 90

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

Intero € 195

Ridotto € 170

Under 14 € 130

RIDUZIONI PREVISTE

I ridotti riguarderanno le seguenti categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Under 18 (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010), Under 14 (nati a partire dal 01/01/2011), Donne e Famiglie.

I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni ticket richiesto (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 mini abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 mini abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 14 avrà diritto al proprio ridotto.

I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia).

I bambini nati a partire dal 01/01/2020 avranno libero accesso allo stadio.

FASE DI PRELAZIONE

Mercoledì 4 febbraio 2026 potranno aderire soltanto i possessori della Branco Card.

VENDITA LIBERA

Da giovedì 5 fino a mercoledì 11 febbraio 2026, salvo esaurimento posti legati anche alla concomitante prevendita della gara Avellino-Frosinone dell’ 11/02/2026.

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria dello Stadio “Partenio – Lombardi” osserverà i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 4 febbraio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Giovedì 5 e venerdì 6 febbraio: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

Sabato 7 febbraio:dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

Domenica 8 febbraio:chiuso;

Lunedì 9 e martedì 10 febbraio: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

Mercoledì 11 febbraio (giorno gara Avellino-Frosinone): dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 a inizio partita.