Serie D. Risultati della 12ª giornata – 16 novembre 2025

• Afragolese – Martina Calcio 1947 1-0
Successo pesante per i rossoblù che agganciano la zona alta.
• Nola 1925 – Sarnese 1926 3-3
Sei gol e tante emozioni nel derby campano.
• Città di Fasano – F.C. Pompei 2-3
Sorpresa di giornata: il Pompei espugna Fasano e riapre la corsa al vertice.
• FBC Gravina – Manfredonia 0-0
Pari senza reti che non accontenta nessuna delle due squadre.
• Heraclea Calcio – Francavilla 0-1
Il Francavilla trova tre punti fondamentali in trasferta.
• Paganese – Ferrandina 0-0
Un punto che consente comunque alla Paganese di restare vicinissima alla vetta.
• Real Acerrana – Fidelis Andria 0-1
L’Andria continua a correre: tre punti in trasferta e quarto posto confermato.
• Real Normanna – Barletta 1922 0-1
I biancorossi salgono a quota 20 con un successo esterno prezioso.
• Nardò – Virtus Francavilla 3-0
Vittoria netta dei granata: prestazione convincente e classifica che sorride.
Classifica dopo la 12ª giornata
1. Città di Fasano – 25 pt
2. Paganese 1926 – 24 pt
3. Heraclea Calcio – 23 pt
4. Fidelis Andria – 22 pt
5. Afragolese – 22 pt
6. Barletta 1922 – 20 pt
7. Nola 1925 – 19 pt
8. Martina 1947 – 18 pt
9. Nardò – 16 pt
10. FBC Gravina – 16 pt
11. Francavilla – 14 pt
12. Virtus Francavilla – 13 pt
13. Manfredonia – 13 pt
14. Real Normanna – 12 pt
15. Ferrandina – 12 pt
16. Sarnese – 10 pt
17. Pompei – 9 pt
18. Real Acerrana – 3 pt
La classifica evidenzia un gruppone compatto nella zona playoff e una lotta durissima sul fondo. Il Real Acerrana resta ultimo con soltanto 3 punti.
Prossimo turno – 23 novembre 2025
• Barletta 1922 – Nola
• Pompei – Nardò
• Ferrandina – Città di Fasano
• Francavilla – Fidelis Andria
• Manfredonia – Heraclea
• Martina – FBC Gravina
• Paganese – Real Normanna
• Sarnese – Real Acerrana
• Virtus Francavilla – Afragolese
Una giornata che potrebbe stravolgere ancora la zona alta: il Fasano sarà impegnato a Ferrandina, mentre Paganese e Heraclea avranno due sfide tutt’altro che semplici. Occhi puntati anche su Francavilla–Fidelis Andria, scontro diretto pesantissimo.