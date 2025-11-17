Serie D. Risultati della 12ª giornata – 16 novembre 2025

• Afragolese – Martina Calcio 1947 1-0

Successo pesante per i rossoblù che agganciano la zona alta.

• Nola 1925 – Sarnese 1926 3-3

Sei gol e tante emozioni nel derby campano.

• Città di Fasano – F.C. Pompei 2-3

Sorpresa di giornata: il Pompei espugna Fasano e riapre la corsa al vertice.

• FBC Gravina – Manfredonia 0-0

Pari senza reti che non accontenta nessuna delle due squadre.

• Heraclea Calcio – Francavilla 0-1

Il Francavilla trova tre punti fondamentali in trasferta.

• Paganese – Ferrandina 0-0

Un punto che consente comunque alla Paganese di restare vicinissima alla vetta.

• Real Acerrana – Fidelis Andria 0-1

L’Andria continua a correre: tre punti in trasferta e quarto posto confermato.

• Real Normanna – Barletta 1922 0-1

I biancorossi salgono a quota 20 con un successo esterno prezioso.

• Nardò – Virtus Francavilla 3-0

Vittoria netta dei granata: prestazione convincente e classifica che sorride.

Classifica dopo la 12ª giornata

1. Città di Fasano – 25 pt

2. Paganese 1926 – 24 pt

3. Heraclea Calcio – 23 pt

4. Fidelis Andria – 22 pt

5. Afragolese – 22 pt

6. Barletta 1922 – 20 pt

7. Nola 1925 – 19 pt

8. Martina 1947 – 18 pt

9. Nardò – 16 pt

10. FBC Gravina – 16 pt

11. Francavilla – 14 pt

12. Virtus Francavilla – 13 pt

13. Manfredonia – 13 pt

14. Real Normanna – 12 pt

15. Ferrandina – 12 pt

16. Sarnese – 10 pt

17. Pompei – 9 pt

18. Real Acerrana – 3 pt

La classifica evidenzia un gruppone compatto nella zona playoff e una lotta durissima sul fondo. Il Real Acerrana resta ultimo con soltanto 3 punti.

Prossimo turno – 23 novembre 2025

• Barletta 1922 – Nola

• Pompei – Nardò

• Ferrandina – Città di Fasano

• Francavilla – Fidelis Andria

• Manfredonia – Heraclea

• Martina – FBC Gravina

• Paganese – Real Normanna

• Sarnese – Real Acerrana

• Virtus Francavilla – Afragolese

Una giornata che potrebbe stravolgere ancora la zona alta: il Fasano sarà impegnato a Ferrandina, mentre Paganese e Heraclea avranno due sfide tutt’altro che semplici. Occhi puntati anche su Francavilla–Fidelis Andria, scontro diretto pesantissimo.