TUFINO. Si è svolta la ottava edizione del campionato Pizza Doc, tra i partecipanti anche Ciro De Cicco

Si è svota l’ottava edizione del campionato Pizza Doc, uno degli eventi più importanti e sentiti del Mondo Pizza. La kermesse si è tenuta all’interno degli spazi del Next a pochi passi dagli dai templi di Capaccio – Paestum (Sa).

Ben 4 mila metri quadri di area expò con circa 30 aziende espositrici, 10 forni accesi dalle prime ore del mattino, workshop tematici, approfondimenti e la ciliegina sulla torta: la seconda edizione dei Pizza DOC Awards.

I pizzaioli in gara si sono sfidati nella realizzazione dei migliori tipi di pizza napoletana, tradizionale e contemporanea, e di altre specialità regionali. Dalla teglia alla pala alla pinsa romana passando per le combo con chef e pasticcieri. La giuria, composta da oltre 100 giornalisti e foodblogger per tre giorni, ha seguito con attenzione la kermesse.

Tra i partecipanti anche Ciro De Cicco, un ragazzo originario di Tufino della provincia di Napoli, di pizzaiolo presso Pizzeria Sofia a Bruxelles.

Si è classificato 18 posto in Campionato Doc Awards Paestum per la Pizza Margherita Doc.