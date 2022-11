AVELLA. Pellegrino Vittoria: “Sarebbe opportuno che si conoscano gli utili del Comune dopo l’evento sagra”

Il consigliere comunale di opposizione, Pellegrino Vittoria, interviene in merito all’evento organizzato ad Avella lo scorso mese di ottobre e che ha visto arrivare in paese migliaia di visitatori grazie alla sagra della nocciola e della castagna. “Sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale o chi per esso, – afferma Vittoria – mettessero a conoscenza non solo l’opposizione ma anche i cittadini avellani sulle entrate che l’evento organizzato dall’associazione “I Rami del Melo” ha portato alle casse comunali. Quanti biglietti sono stati venduti e quanto si è guadagnato per la visita dei nostri monumenti archeologici, visto il via vai di persone che hanno potuto accedere ai nostri siti. Certamente non mi interessano gli introiti finiti nelle casse degli organizzatori ma il ritorno economico del comune per questo evento che comunque ha comportato spese straordinarie in quei giorni, tra cui l’affidamento ad una ditta privata dello spazzamento con apposito mezzo e operai delle strade interessate all’evento. Spese queste che con un poco di buona volontà potevano essere risparmiate se si utilizzava la nostra spazzatrice ferma in garage. Ancora, gli straordinari da pagare agli agenti di polizia municipale per super lavoro svolto, i costi di altri servizi che il comune ha messo a disposizione degli organizzatori. Perchè se così non fosse, ovvero la mancanza di un ritorno per l’Ente, bisognerebbe, visto la situazione economica drammatica di questi mesi, apportare i giusti correttivi per evitare che eventi del genere finiscano poi per appesantire le tasse dei cittadini avellani”.