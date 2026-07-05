Trecella (Milano) in festa: Diego Buono spegne 11 candeline. Gli auguri speciali dei nonni di Sirignano

TRECELLA (MI) – Giornata di grande gioia in casa Buono: oggi il piccolo Diego Buono festeggia il suo compleanno e spegne 11 candeline, circondato dall’affetto della sua famiglia e delle persone che gli vogliono bene.

Un giorno speciale anche per i nonni di Sirignano, Carmine Napolitano e Nunzia Acierno, che da lontano gli fanno arrivare tutto il loro amore con un messaggio pieno di emozione:

“Caro Diego, sembra ieri il giorno in cui sei nato e invece oggi ti vediamo crescere e diventare un bellissimo ragazzino. Sei la nostra gioia e il nostro orgoglio. Ti auguriamo di conservare sempre il tuo sorriso, la tua allegria e la tua voglia di scoprire il mondo. Tantissimi auguri per i tuoi 11 anni, ti mandiamo un abbraccio forte”.

Un compleanno speciale per Diego, che da Trecella porta sempre con sé anche l’affetto e le radici della sua famiglia sirignanese.

Buon compleanno Diego, 100 di questi giorni!