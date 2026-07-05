Mugnano del Cardinale – Il ringraziamento delle famiglie Napolitano e Dello Russo nel ricordo della cara Maria Carmina

MUGNANO DEL CARDINALE – In un momento segnato dal profondo dolore per la scomparsa della cara Maria Carmina, le famiglie Napolitano e Dello Russo desiderano esprimere un sincero e commosso ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto sentire la propria vicinanza.

Un grazie di cuore a quanti, con affetto, preghiere, messaggi, fiori, scritti e gesti di grande umanità, hanno partecipato al dolore della famiglia, offrendo conforto e sostegno in giorni così difficili.

Un pensiero speciale di gratitudine viene rivolto anche ai ragazzi della 5A, anno 1997/1998, per la sensibilità, l’affetto e la vicinanza dimostrata.

Ogni parola, ogni presenza e ogni gesto resteranno custoditi come testimonianza di stima e bene verso la cara Maria Carmina, il cui ricordo continuerà a vivere nel cuore di chi le ha voluto bene.

Le famiglie Napolitano e Dello Russo ringraziano sentitamente.