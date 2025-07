Travolto in bici elettrica, muore sul colpo: tragedia a San Felice a Cancello

San Felice a Cancello (CE), 11 luglio 2025- Si chiamava Vincenzo Carannante, 54 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri a San Felice a Cancello, nel Casertano. L’uomo è stato investito mentre viaggiava in sella alla sua bici elettrica lungo una delle principali arterie cittadine. L’impatto con un’automobile, guidata da un imprenditore della zona, si è rivelato purtroppo fatale.

Il dramma si è consumato in pochi attimi. Carannante stava percorrendo la strada in direzione del centro abitato quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’auto sopraggiunta alle sue spalle. L’urto è stato violentissimo: il 54enne è stato scaraventato sull’asfalto, riportando traumi gravissimi.

Allertati dai passanti, i soccorsi sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti. I sanitari del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano: Vincenzo Carannante è deceduto sul colpo.

A condurre le indagini sono i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato i primi testimoni. L’automobilista coinvolto, un imprenditore del posto, è rimasto illeso ma visibilmente sotto shock. Come previsto dalla prassi, sarà sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, mentre gli inquirenti stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per fare piena luce sull’accaduto.

La notizia della tragica scomparsa di Carannante ha suscitato profonda commozione nella comunità. L’uomo, residente in zona, era molto conosciuto e apprezzato per la sua gentilezza e discrezione. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, colpita da un dolore improvviso e devastante.

Ancora una volta, una vita spezzata sull’asfalto. L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulla vulnerabilità di chi si sposta in bici, spesso senza tutele adeguate, su strade trafficate e pericolose.

Le indagini proseguono: la comunità ora attende risposte, nella speranza che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto.