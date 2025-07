Torre del Greco, si sente male in pasticceria: muore dopo un’ora di agonia

Torre del Greco (NA), 11 luglio 2025 – Una tranquilla giornata d’estate si è trasformata in tragedia nel cuore di Torre del Greco. Una donna di circa 60 anni è stata colpita da un malore improvviso nel pomeriggio di giovedì 10 luglio, mentre si trovava in via Roma, pieno centro cittadino.

Erano da poco passate le 17:30 quando la donna ha fatto ingresso in una pasticceria della zona per chiedere un bicchiere d’acqua. Pochi istanti dopo, si è accasciata a terra sotto gli occhi attoniti dei clienti e del personale. Subito alcuni passanti si sono attivati per prestare soccorso, allertando i numeri di emergenza.

Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto un’ambulanza e un’auto medica. I sanitari hanno avviato le manovre rianimatorie direttamente sul marciapiede, mentre intorno si radunava una piccola folla in silenzio, colpita dall’improvvisa gravità della scena.

La donna, trasportata d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio più vicino, è rimasta in condizioni critiche fino al decesso, avvenuto circa un’ora dopo l’inizio del malore. Inutili i tentativi dei medici: il suo cuore si è fermato nonostante gli sforzi.

Sul luogo del malore, pochi minuti dopo, sono arrivati anche i figli della donna, disperati dopo aver appreso quanto accaduto. Il dolore dei familiari ha commosso chi si trovava in zona in quel momento.

Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta un arresto cardiaco improvviso. La notizia si è rapidamente diffusa in città, lasciando sgomenta la comunità vesuviana, scossa da una tragedia che ha colpito una donna nel pieno della quotidianità.