Mugnano di Napoli , 15enne perde il controllo dello scooter: è grave in ospedale

Mugnano di Napoli, 11 luglio 2025 – È ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 15 anni, vittima di un violento incidente avvenuto nella serata di ieri lungo corso Italia, al confine tra Mugnano e Calvizzano, nei pressi di Villa dei Fiori. Il giovane, residente a Marano, stava facendo rientro verso casa a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

L’impatto è stato violento. Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il 118 è intervenuto sul posto in pochi minuti e ha trasportato il ragazzo d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono serie: il 15enne si trova ricoverato con prognosi riservata.

Le indagini sono affidate alla polizia locale di Mugnano, che ha eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente e sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, quella di uno sbandamento improvviso, forse causato da una perdita di aderenza o da un ostacolo sulla carreggiata. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è già noto per la sua pericolosità, specie nelle ore serali, e l’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale, in particolare per i giovanissimi che circolano su due ruote spesso con poca esperienza alla guida.

Amici, parenti e tutta la comunità di Marano seguono con apprensione l’evoluzione del quadro clinico del ragazzo, nella speranza che possa superare questo momento critico.