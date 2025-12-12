Tragedia sul lavoro a Giugliano: perde la vita un operaio in un’area di stoccaggio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 12 dicembre 2025, a Giugliano in Campania, in località Masseria del Re. Un operaio di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava all’interno di un sito di stoccaggio di ecoballe.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe stato travolto da un mezzo industriale in movimento all’interno dell’area operativa. L’impatto si è rivelato fatale e il decesso sarebbe avvenuto immediatamente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare la morte dell’operaio.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli investigatori. I rilievi sono affidati al Commissariato di Giugliano–Villaricca, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro, che sta verificando il rispetto delle norme di sicurezza e le condizioni operative del sito.

L’ennesimo episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in contesti industriali ad alto rischio, dove l’utilizzo di mezzi pesanti richiede controlli e procedure rigorose per la tutela dei lavoratori.