Open Day all’Istituto Agrario “Francesco De Santis” di Avellino: domani 13 l’incontro con il futuro

Domani 13, l’Istituto Agrario “Francesco De Santis” di Avellino apre le sue porte a studenti, famiglie e cittadini in occasione dell’Open Day, un appuntamento pensato per far conoscere da vicino una scuola che da oltre un secolo rappresenta un punto di riferimento nella formazione agricola, ambientale e agroalimentare del territorio.

Tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno al De Santis, dove l’apprendimento non resta solo sui libri ma prende forma nei laboratori, in cantina, attraverso esperienze concrete che trasformano lo studio in competenze reali. Un approccio pratico e moderno che prepara tecnici, enotecnici e professionisti capaci di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Durante l’Open Day sarà possibile scoprire l’ampia offerta formativa dell’istituto, che comprende gli indirizzi di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Viticoltura ed Enologia, Costruzioni, Ambiente e Territorio, oltre ai percorsi serali dedicati a chi desidera conseguire il diploma in età adulta. Docenti e studenti accompagneranno i visitatori in un percorso di conoscenza tra spazi didattici, attività pratiche e progetti formativi.

Il De Santis non è solo una scuola, ma una comunità educativa che accompagna ogni studente nella crescita personale e professionale, valorizzando i talenti individuali e orientando verso sbocchi concreti nel mondo agricolo, ambientale, alimentare e vitivinicolo.

Partecipare all’Open Day significa guardare da vicino a un futuro fatto di opportunità, competenze e passione per la terra e l’innovazione.

Istituto Agrario “Francesco De Santis” di Avellino

Qui si coltiva il sapere.

Qui si coltiva il domani.