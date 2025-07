Tragedia ai Quartieri Spagnoli: due fratelli trovati morti in casa. Si ipotizza un omicidio-suicidio

Napoli – Choc ai Quartieri Spagnoli, dove due fratelli, Raffaele e Franco Poce, sono stati trovati morti in un’abitazione nei pressi di piazzetta Carolina, in vico Santo Spirito. I due, rispettivamente di 75 e 80 anni, erano volti noti nel quartiere: Raffaele era un’ex guardia giurata, mentre Franco aveva prestato servizio per anni come sagrestano nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Secondo una prima ricostruzione, non ancora confermata ufficialmente, Raffaele avrebbe sparato al fratello con una pistola a tamburo per poi togliersi la vita con la stessa arma. All’origine del gesto potrebbe esserci il peggioramento delle condizioni di salute di Franco, che da tempo viveva da solo in condizioni precarie. Raffaele lo visitava spesso e si prendeva cura di lui.

A scoprire l’accaduto è stata la moglie di Raffaele, che si è allarmata non trovando la pistola d’ordinanza in casa. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Alcuni residenti hanno riferito di non aver udito colpi d’arma da fuoco.

Grande lo sgomento nel quartiere. Una vicina ha raccontato: «Siamo sotto choc. Questa mattina alle 9.30 siamo venuti a conoscenza della tragedia. Erano due persone perbene. Dopo vent’anni la malattia è tornata e forse Raffaele non sopportava più di vedere il fratello soffrire. Non è stata una lite, è stato un gesto disperato».

I corpi sono stati trasferiti per l’esame autoptico, mentre proseguono gli accertamenti investigativi. La comunità è attonita, sconvolta da una tragedia che lascia dietro di sé dolore, silenzio e molte domande.