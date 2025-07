Torre del Greco, esplosione nel centro storico: crolla parte di un edificio. Si scava tra le macerie

Momenti di paura questa mattina a Torre del Greco, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo parziale di un edificio situato in largo Benigno, nel cuore del centro storico, non lontano dal porto.

Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas, probabilmente da una bombola. L’esplosione ha coinvolto un immobile adiacente a un palazzo di dimensioni maggiori. Una persona è stata estratta viva dalle macerie: si tratta del residente dell’abitazione interessata dallo scoppio. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia municipale e le forze dell’ordine. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso, così come la verifica statica del palazzo coinvolto.

Al momento non si esclude la possibilità della presenza di altre persone sotto le macerie. L’intera zona è stata isolata per consentire i soccorsi e gli accertamenti tecnici.